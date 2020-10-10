Samanyolu Haber /Gündem / Şoke eden iddia! /10 Ekim 2020 21:54

Şoke eden iddia!

Hatay'da dün başlayan yangın bugün kontrol altına alınabildi. Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine yayılan yangının çıktığı bölgede krom madeni projesi için ruhsat safhasına gelindiği iddia edildi.

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Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü köylere bir mektup göndererek 12 Ekim'de Arsuz ilçesine bağlı Hüyük Mahallesi'nde projeyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı yapılacağını ifade etti.

Hatay Valiliği adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen resmi yazıda bölgede krom madeni projesi için hazırlık yapıldığı belirtildi.

Resmi yazıda, “Hatay ili Arsuz ilçesinde Krommer Madencilik Şirketi tarafından yapılması planlanan Krom Ocağı projesi hakkında ÇED Yönetmeliğinde yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği gereğince ÇED süreci başlatılmış bulunmaktadır.” denildi.

MADEN ARAMA İHALESİ YAPILACAK

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) ve Çevre Komisyonu Üyesi Bestami Çorapçı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından Hatay’ın beş ilçesindeki dokuz noktaya maden arama ihalesi yapılacağını ve yangınların maden arama çalışmalarıyla ilişkili olabileceğini söyledi. 

Çorapçı köylülere çocuklarının madende çalışacağı vaadinde bulunulduğu için kimsenin madene karşı çıkmadığını belirtti.

Yangın sonrası ormanlık alan çöle döndü.

Mimar Ercüment Kimyon ise yangının "şehirleşme" ismi altında ormanlık arazilerin yapılaşmaya açılması için çıkarıldığını iddia etti.

Hatay Valiliği sabotaj ihtimalinin değerlendirildiğini ve bazı kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, “Hatay'daki orman yangını 300-400 hektarlık bir alanı kapsıyor. Yangında, 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi.” dedi.
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