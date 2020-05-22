Samanyolu Haber /Ekonomi / Şoke eden sonuç /22 Mayıs 2020 13:41

Şoke eden sonuç

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, nisanda yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 99,26 azaldı. Nisanda Türkiye'yi sadece 24 bin 238 yabancı turist ziyaret etti.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını etkisinin en güçlü hissedildiği ay olan nisanda turizm adeta yere çakıldı. 

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre 2020 yılı nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,26 oranında azalarak 24 bin 238'e geriledi.

24 bin 238 yabancı turistin 2 bin 557'si (yüzde 10,55) günü birlik ziyarette bulundu. 

TURİST SAYISI İLK 4 AYDA YÜZDE 51,2 AZALDI

2020 yılı ocak-nisan döneminde yabancı turist sayısı geçen yıla göre yüzde 51,2 azalarak 4 milyon 262 bin
882'ye geriledi.

Ocak-Nisan döneminde yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il:

1-İstanbul yüzde 55,23 (2 milyon 354 bin 246 )
2-Edirne yüzde 12,95 (552 bin 111 )
3-Antalya yüzde 10,13 (431 bin 675 )
4-Artvin yüzde 8,27 (352 bin 655 )
5-Ankara yüzde 1,92 (81 bin 958 )
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