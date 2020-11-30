Samanyolu Haber /Gündem / Sol sendikadan yandaşları aratmayan karar: Hepsini ihraç etti /30 Kasım 2020 10:55

Sol sendikadan yandaşları aratmayan karar: Hepsini ihraç etti

Genel Kurulu'nu gerçekleştiren Eğitim-Sen, skandal bir karara imza atarak oy çokluğuyla tutuklu Yüksel Caddesi'nde hakkını arayan Acun Karadağ, Mehmet Dersulu ve Nuriye Gülmen'i ihraç etti. Karara tepki yağdı.

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Kamu Emekçileri Sendikası’na (KESK) bağlı Eğitim-Sen sendikası Genel Kurulu skandal bir karara imza atarak yıllardır OHAL ve KHK rejimine karşı mücadele eden üyelerini oy çokluğuyla ihraç etti. Alelacele yapılan oylama büyük tepki çekti.

Genel Kurul öncesi disiplin kuruluna sevk edilen Acun Karadağ, Mehmet Dersulu ve Nuriye Gülmen’in yanısıra Ayhan Erkal, Pelin Akbaş Yeşil, Yusuf Mengilli, Eylem Uysal, Sabah Aras ve Ahmet Korkmaz, tersi yöndeki tüm çağrıların aksine sendikadan ihraç edildi. Genel Kurul öncesi, aralarında onlarca KHK’lı Eğitim-Sen üyesinin bulunduğu gruplardan ihraçların durdurulması yönünde çağrılar yapıldı ancak dikkate alınmadı. İhraç kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece yıllardır KHK’yla ihraç edildikleri işlerini geri isteyen Acun Karadağ, Mehmet Dersulu ve Nuriye Gülmen ihraç edildiler.

“BUGÜN UTANÇ YAŞANDI”
 
İhraç kararına Eğitim-Sen üyelerinden tepki yağdı. Acun Karadağ’ın hesabından yapılan paylaşımda, “Acun Karadağ, Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu Eğitim-Sen tarafından ihraç edildi. Bugün bu utanç yaşandı. Bu gün direnmek yerine sendikayı tasfiyeyi seçenler devletin ardından direnen üyelerini bu sefer kendileri ihraç etti. Bu suç hepinizin!

KAMUOYUNA DUYURULUR:

Emek Partisi, Yurtseverler, Sendikal Birlik’in Ahmet Karagöz kanadı işbirliği ile oy çokluğuna dayanarak acele şekilde direnişçiler ihraç edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Sanatçı Pınar Aydınlar da tepkisini, “Dayanışmayı büyütmek en büyük ihtiyaç iken neden böyle bir tasfiye?
Tüm iyi niyetimle soruyorum. Benim için çok değerli bir yerde duran, lisede ilken ilk gittiğim eylemin adresi olan, Eğitim- Sen tarafından cevap almak istiyorum” sözleriyle dile getirdi.

“MÜCADELE BİZİM, UTANÇ KALKAN ELLERİN!”

İhraç edilen Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Pelin Akbaş Yeşil, kararı “Az önce 12 yıllık meslek hayatımın 11 yılında emek harcadığım @egitimsen den @NuriyeGulmen @acun_karadag @mehmetdersulu ile, Hatay şube yürütmesinde birlikte görev aldığım arkadaşlarımla birlikte ihraç edildim. Mücadele bizim, utanç kalkan ellerindir!” sözleriyle eleştirdi.

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