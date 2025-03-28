Samanyolu Haber /Dünya / Solidarity with Others’dan dikkat çeken şirketlere kayyım raporu /28 Mart 2025 00:36

Solidarity with Others’dan dikkat çeken şirketlere kayyım raporu

Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu Solidarity with Others ”Türkiye’de muhaliflere baskı aracı olarak belediyelere ve şirketlere kayyım atanması” başlıklı bir rapor yayınlandı. Raporda kayyım sisteminin sistematik olarak bir baskı ve siyasi kontrol aracı olarak nasıl silah haline getirildiğini anlatıldı.

SHABER3.COM

Solidarity with Others’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“Türkiye’de keyfi terör soruşturmaları yıllardır muhalefeti susturmanın bir aracı olmuştur. Yaklaşık bir milyon kişi 2016 sonrası dönemde Hükümetin siyasi çıkarları sebebiyle doğrudan yargı eliyle hedef alındı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iki ilçe belediye başkanının tutuklanması bunun görünür örneklerinden sadece biri. Ancak perdenin arkasında görünmeyen bir kısım daha var: Bu soruşturmalar aynı zamanda ekonomik müsadereye açılan bir kapı.

İmamoğlu’nun aile şirketi İmamoğlu İnşaat’a el konuldu. Başkan yardımcısının mal varlığı donduruldu. Daha önce de raporlarımızda belirtmiştik: 1.371 şirkete “terör bağlantıları” bahanesiyle kayyum atandı ve kayyum atanan şirketlerde 3 milyar TL değer kaybı oldu. Kayyumlar genellikle iktidar partisiyle siyasi bağı olan kişilerdi.

Son raporumuz ‘Türkiye’de Terör Bahanesiyle Mal Varlığına El Koymanın Son Örneği: MAYDONOZ DÖNER OLAYI’ başlıklı raporumuz, başarılı şirketlerin siyasallaştırılmış yargı eliyle nasıl tasfiye edildiğini gözler önüne seriyor. Dünya çapında 400’den fazla şubesi ile 9.600 kişiye istihdam sağlayan şirket, bazı ‘franchise sahiplerinin’ kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen eski kamu görevlileri olması nedeniyle “terör finansmanı” ile suçlandı.

Çalışanlarının sadece %3,7’si KHK mağduru olmasına rağmen şirketin tamamına el konuldu. Kayyumlar iktidar partisi-AKP çevrelerinden atandı. Medyada yer alan haberlere göre, şirket sahiplerine önce haraç ödemeleri için baskı yapıldı, reddedince de baskılar başladı.

Bu bir güvenlik hizmeti değildir. Bu, terörle mücadele maskeli ekonomik baskıdır.”



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Solidarity with Others’dan dikkat çeken şirketlere kayyım... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:12:48