Solidarity With OTHERS’tan ‘Kız Çocukları Davası’ndaki cezalara tepki

Türkiye’de yaşanan hak ihlallerinin gözden kaçmaması, kayıt altına alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için çalışan Belçika merkezli İnsan hakları kuruluşu Solidarity With OTHERS Kız Çocukları Davası’nda verilen cezalara tepki gösterdi.





Solidarity With OTHERS sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:





Bugün, Kız Çocukları Davasının duruşmasında mahkeme, 11 kişiyi “terör örgütü üyeliği” ve 8 kişiyi “örgüte yardım sağlama” suçlarından mahkum ederken, 20 kişi beraat etti.





Bunlar arasında 13-17 yaşları arasındaki kız öğrenciler, ödevlerine yardım eden üniversite öğrencileri ve aileleri de bulunuyor. Normalde eğitim desteği ve sosyal faaliyetler olması gereken şeyler suç haline getirildi.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin açık kararlarına rağmen, aynı sözde deliller yeni nesilleri cezalandırmak için kullanılmaya devam ediyor.





Bugünkü karar, Türkiye’de yargının ne kadar derin bir şekilde siyasallaştığını, çocukluğu, eğitimi ve aile desteğini suç saydığını bir kez daha gösteriyor.



