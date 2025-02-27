Samanyolu Haber /Gündem / Solidarity With OTHERS yeni raporunu yayınladı! /27 Şubat 2025 15:18

Solidarity With OTHERS yeni raporunu yayınladı!

İnsan Hakları Örgütü Solidarithy With OTHERS Kıskaç 40 ismi verilen nefret operosyonu hakkında dikkat çeken bir rapor yayınladı.

SHABER3.COM

Belçika merkezli İnsan hakları kuruluşu olan Solidarity With OTHERS, Kıskaç 40 ismi verilen ve Hizmet Hareketi gönüllülerini hedef alan nefret operasyonları hakkında bir rapor hazırladı. Rapor 'Peşin Hüküm ve Yargısız İnfaz: İçişleri Bakanının Açıklaması Hukukun Temel İlkelerine Aykırı' ismiyle yayınlandı. 

Raporda, 21 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen polis operasyonu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu operasyona ilişkin yaptığı açıklamaların hukuki boyutu ele alındı. 

Rapora göre İçişleri Bakanlığı, henüz yargılama süreci devam eden kişiler hakkında suçlayıcı ifadeler kullanarak kamuoyunda peşin hüküm oluşturdu. 

Soruşturma aşamasındaki dosyada yer alan isimler, yargılama öncesi Bakan tarafından peşinen ‘suçlu’ ilan edildi. 

Raporda şu noktalara da dikkat çekildi: 

-Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmekte (CMK Md. 157),
-Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmekte (TCK Md. 288),
-Yargı görevi yapanları baskı altına almakta (TCK Md. 277),
-Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkını ihlal etmektedir (AİHS Md. 6, Anayasa Md. 38, CMK Md. 158/6)

İçişleri Bakanı’nın KISKAÇ-40 ismini verdiği kolluk operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamaların hukuki boyutunun ele alındığı raporda, söz konusu ifadelerin hukukun temel ilkeleriyle ne ölçüde çeliştiği ayrıntılarıyla incelendi. 

Raporun tamamı:




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