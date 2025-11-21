Samanyolu Haber /Gündem / Solidarity With OTHERS'dan önemli rapor: Türkiye’de çocuklar hukuksuzlukların tanığı oldu /21 Kasım 2025 14:06

Solidarity With OTHERS'dan önemli rapor: Türkiye’de çocuklar hukuksuzlukların tanığı oldu

20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nde, Türkiye’de 2016 sonrasında yaşanan hukuksuzlukların en sessiz tanıkları olan çocuklar yeniden gündeme geldi. Hizmet Hareketi'ne yönelik siyasi nedenlerle yürütülen keyfi gözaltı ve tutuklama kampanyaları, yalnızca yetişkinleri değil, çocukları da derinden etkiledi.

SHABER3.COM

Belçika merkezli İnsan hakları kuruluşu olan Solidarity With OTHERS sosyal medya hesabından Dünya Çocuklar gününde önemli açıklamalarda bulundu. “Türkiye’de 2016 sonrasında yaşanan hukuksuzluklara şahit olan çocukları hatırlıyoruz” başlığı ile yapılan duyuru şu şekilde:

Anne-Babaları Gözaltına Alınırken Şahit Oldular
Binlerce çocuk, masum gözleriyle anne ve babalarının hiçbir açıklama yapılmadan gözlerinin önünde götürüldüğüne tanık oldu. Bu süreçte aileler parçalandı, ekonomik sıkıntılar derinleşti ve zorla ebeveynlerinden ayrılma, sayısız çocuk için acı bir gerçek haline geldi.

Hapishanelerde Büyüyen Çocuklar, Okullarda Zorbalık
Bazı çocuklar oyun alanlarının özgürlüğünü yaşamak yerine hapishanelerde soğuk parmaklıklar arasında büyüdü. Diğerleri ise ailelerinin kimliği nedeniyle okullarda zorbalık, nefret söylemi ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldı.

Göç Yollarında Süren Travma; Hastalık, İhmal ve Ölüm
Bir kısmı, tehlikeli yollardan ve nehirlerden kaçarak güvenlik ararken travmalarını sürdürdü. Yürek burkan şekilde, bazıları hapsedildikleri sırada hastalık veya ihmal nedeniyle ebeveynlerinden birini kaybetti.

