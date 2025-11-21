Solidarity With OTHERS'dan önemli rapor: Türkiye’de çocuklar hukuksuzlukların tanığı oldu

Belçika merkezli İnsan hakları kuruluşu olan Solidarity With OTHERS sosyal medya hesabından Dünya Çocuklar gününde önemli açıklamalarda bulundu. “Türkiye’de 2016 sonrasında yaşanan hukuksuzluklara şahit olan çocukları hatırlıyoruz” başlığı ile yapılan duyuru şu şekilde:





Anne-Babaları Gözaltına Alınırken Şahit Oldular

Binlerce çocuk, masum gözleriyle anne ve babalarının hiçbir açıklama yapılmadan gözlerinin önünde götürüldüğüne tanık oldu. Bu süreçte aileler parçalandı, ekonomik sıkıntılar derinleşti ve zorla ebeveynlerinden ayrılma, sayısız çocuk için acı bir gerçek haline geldi.





Hapishanelerde Büyüyen Çocuklar, Okullarda Zorbalık

Bazı çocuklar oyun alanlarının özgürlüğünü yaşamak yerine hapishanelerde soğuk parmaklıklar arasında büyüdü. Diğerleri ise ailelerinin kimliği nedeniyle okullarda zorbalık, nefret söylemi ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldı.





Göç Yollarında Süren Travma; Hastalık, İhmal ve Ölüm

Bir kısmı, tehlikeli yollardan ve nehirlerden kaçarak güvenlik ararken travmalarını sürdürdü. Yürek burkan şekilde, bazıları hapsedildikleri sırada hastalık veya ihmal nedeniyle ebeveynlerinden birini kaybetti.



