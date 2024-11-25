Solidarity With Others'den Türkiye'de haksızlığa uğrayan kadınlar için Avrupa'da protesto

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Brüksel’de Türkiye’de susturulmaya çalışılan ve haksızlığa uğrayan kadınların seslerini duyurmak için yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan kişiler ellerinde taşıdıkları dövizlerle Türkiye’deki hukuksuzlukları duyurmaya çalıştı.





SOLİDARİTY WİTH OTHERS, KADINLAR İÇİN YÜRÜDÜ

Yürüyüşle ilgili Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu Solidarity with Others, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:





Dün, gönüllülerimizle beraber Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için düzenlenen 2024 Brüksel Yürüyüşü’ne katıldık. Binlerce insan cinsiyete dayalı her türlü şiddete karşı birlik olmak için Brüksel’in kalbinde toplandı ve biz de Türkiye’de susturulmaya çalışılan ve haksızlığa uğrayan kadınların seslerini duyurmak için oradaydık.





KADINLAR TERÖRLE MÜCADELE ADI ALTINDA HEDEF HALİNE GELDİ

Türkiye’de keyfi mahkumiyetler, hukuksuz gözaltılar ve gözaltı sırasında şiddetle karşı karşıya kalan sayısız kadının durumunu vurgulamak için hazırladığımız pankartlarımızla yürüdük. Bu kadınlar, terörle mücadele tedbirleri adı altında baskının hedefi haline gelen anneler, kızlar ve kardeşlerdir. Yaşadıkları acılar görmezden gelinemez.





KADINA ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜ KABUL EDİLEMEZ

Yürüyüş, dünyanın dört bir yanından farklı seslerin adalet, eşitlik ve şiddetin sona ermesini talep etmek üzere bir araya geldiği bir buluşmaya sahne oldu.





Mesaj çok açık: ister gözaltı merkezlerinde, ister mahkeme salonlarında, isterse de evlerde meydana gelsin, kadına yönelik şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez.