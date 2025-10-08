Solidarity With OTHERS''tan AGİT Konferansı’nda 'Nefret Söylemi ve İnsan Hakları' Paneli

Sofitel Victoria Oteli’nin OSCE Toplantı Odası 3’te (Krolewski) yapılacak panel, Avrupa saatiyle 16.00–17.00 arasında düzenlenecek ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.





Panelde nefret söyleminin küresel ölçekteki nedenleri, sonuçları ve toplumların temel özgürlüklerden ödün vermeden bu sorunla nasıl mücadele edebileceği ele alınacak. Moderatörlüğünü Avukat Coşkun Yorulmaz’ın üstlendiği etkinlikte farklı ülkelerden uzmanlar söz alacak.





Katılımcılar arasında Nefret Söylemine Hayır Ağı'ndan Alketa Cipi, Rohingya Maìyafuìnor İşbirliği Ağı'ndan Noor Azizah, NEVER AGAIN’ Derneği'nden Anna Tatar ve Vatandaşlık Eğitimi Merkezi (CCE)'nden Jan Dabkowski yer alıyor.





Panel konuşmacılarından Anna Tatar, nefret söyleminin sadece bireylere değil, toplumsal barışa da zarar verdiğini belirterek, "Göçmen karşıtı söylemler ve nefret suçlarındaki artış, Avrupa’da endişe verici bir düzeye ulaştı. Bu nedenle dayanışma ve eğitim yoluyla bilinç oluşturmak her zamankinden daha önemli" ifadelerini kullandı.





Etkinlik, Solidarity With OTHERS tarafından düzenleniyor. Kurumdan yapılan açıklamada, panelin amacının "nefret söylemiyle mücadele konusunda uluslararası dayanışmayı güçlendirmek ve savunmasız topluluklara yönelik farkındalığı artırmak" olduğu belirtildi.





- Yer: Sofitel Victoria, Varşova – OSCE Toplantı Odası 3 (Krolewski)

- Tarih: 8 Ekim 2025

- Saat: 16.00–17.00 (CET)

- Canlı Yayın: YouTube Linki



