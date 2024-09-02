Solingen’de ‘dayanışma’ buluşması

Almanya merkezli Avrupa Adalet İnisiyatifi tarafından düzenlenen program kapsamında, Avrupa'nın dört bir yanından gelen aktivistler Solingen’de buluştu. Buluşma, 25 Ağustos 2024'te yaşanan ve herkesi derinden sarsan Solingen saldırısının kurbanlarına destek ve dayanışma amacı taşıyordu.Avrupa Adalet İnisiyatifi adına Başkan Yargıç Kemal Karanfil’in düzenlenen programla alakalı yayınladığı açıklamada şu ifadeler dikkat çekti: ‘’Avrupa Adalet İnisiyatifi, özellikle Türkiye'den diktatörlüğe dönüşen Erdoğan rejiminden kaçan akademisyenler, mühendisler, hukukçular, doktorlar, gazeteciler, öğretmenler ve birçok meslek grubundan kurulmuş bir oluşum olarak, demokratik değerleri inşa etmeye ve insan-hayvan ve çevre hakları ihlalleri ile mücadele etmeye, mağduriyetlere dikkat çekmeye devam ediyor. Bu etkinlikte de Almanya’nın Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Münih gibi şehirlerinden ve Paris, Amsterdam, Brüksel gibi diğer Avrupa kentlerinden gelen katılımcılar bir aradaydı. Katılımcılar arasında yer alan çoğu kişi, Almanya'da yaşamaya başlamış ve mesleklerini burada icra eden, toplumun bir parçası olarak katkı sağlayan bireyler. Kendilerine sahip çıkan Almanya’ya duydukları minneti ve burada buldukları güvenli yaşamı unutmuyorlar ve unutmayacaklar.Solingen’de yaşanan trajedi, yalnızca kurbanları değil, hepimizi derinden yaraladı. Almanya'da böylesi korkunç bir terör saldırısının gerçekleşmiş olması, akıl almaz ve kabul edilemez. Bu tür saldırılar karşısında, *Avrupa Adalet İnisiyatifi* olarak dinin terörle hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulamak istiyoruz. Gerçekten dindar bir insan, terörist olamaz ve bir terörist de asla gerçek anlamda dindar bir kişi olamaz. Terör ve şiddetin, inançlarımızda ve toplumumuzda yeri yoktur. Bu sebeple, yaşanan saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.Bu tür olayların bir mağduru masum insanlar olduğu gibi, diğer önemli bir mağduru da, yüzlerce yıllık emek ve gözyaşının ürünü olan demokrasi , temel insan hakları ve evrensel değerlerdir. Dolayısıyla bu tür olaylar karşısında tepkilerimizde ihtiyatlı olmalı, gereksiz bölünme ve nefretten kaçınmalıyız. Toplumumuzun barış ve birlik içinde kalması için, her birimizin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşıyor. Avrupa Adalet İnisiyatifi olarak bugün burada, teröre karşı birlikte durarak barış, hoşgörü ve dayanışmayı savunuyoruz. Toplumlar arasında köprüler kurarak nefretin önüne geçmeyi hedefliyoruz.Bu anlamlı etkinlikte yanımızda olan, destek veren herkese, bilhassa eylem alanında güvenliğimizi sağlayan, güzergah boyunca bizlere eşlik eden değerli Solingen Polis teşkilatına teşekkür ederiz.’’