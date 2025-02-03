Solingen’deki kundaklama: 4 kişilik Türk aile ölmüştü, sanık, suçunu itiraf etti





Ne Olmuştu?

Almanya’nın Solingen kentinde Mart 2024’te kundaklanan ve Bulgaristan vatandaşı 4 kişilik Türk ailenin öldüğü olayın zanlısı Daniel S.’nin suçunu itiraf ettiği açıklandı. Wuppertal Bölge Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu katılan 40 yaşındaki Daniel S, dört cinayet ve 21 cinayete teşebbüs suçlaması ile yargılandığı davada, söz konusu binayı kundakladığını itiraf etti.Bold Medya'da yer alan habere göre Daniel S, binayı daha önce de kundaklama girişimlerinde bulunduğunu da kabul etti. Wuppertal Bölge Mahkemesi’nde görülen davada, savunma avukatı, 21 Ocak’ta yargılanmaya başlanan Daniel S.’nin Solingen’deki kundaklama olayından önce uyuşturucu kullandığını ifade etti.Daniel S, Solingen’de Mart 2024’te kundaklanan binada biri bebek, biri 3 yaşında çocuk olmak üzere Bulgaristan vatandaşı 4 kişilik Türk ailenin ölümünden ve üç kişinin de ağır yaralanmasından sorumlu tutuluyordu.Daniel S’nin 2020 yılına kadar kundakladığı binanın arkasındaki dairede yaşadığı ve ev sahibiyle anlaşmazlık içinde olduğu kaydedildi. Yapılan incelemede kundaklanan binanın bodrum katında kundaklamada kullanıldığı düşünülen yanıcı ve yabancı maddeler bulunmuştu.Bilirkişi raporuna göre, 2024 yılında 24 Mart’ı 25 Mart’a bağlayan gece meydana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın ‘baca etkisi’ ile 5 dakika içinde çatıya sıçradı. Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldı. Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili ‘yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren’ bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında baba İsmail Z., anne Kıymet Z. ve üç yaşındaki Gizem ile 5 aylık Elis yaşamını yitirmiş, üç kişi de ağır yaralanmıştı.