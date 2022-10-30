Solingen Katliamı’nın 'Bilge kadın Mevlude anne'si hayatını kaybetti

Mevlüde Genç, 5 Şubat 1943’te Amasya’nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. 1970’te Almanya’ya işçi olarak gelen eşi Durmuş Genç’in yanına 1975’te göç etti. Genç çifti, Solingen’de bir ev satın alarak buraya yerleşti. 29 Mayıs 1993 gecesi ev Neonazi yapılanması içinde oldukları belirlenen Felix K., Christian R., Christian B. ve Markus Gartmann adlı ırkçılar tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Yangında Mevlüde Genç’in kızları Gülsüm İnce (28), Hatice Genç (21), torunları Hülya Genç (11), Saima Genç (5) ve yeğeni Gülistan Öztürk (12) can verdi.







Saldırıyı gerçekleştiren failler kısa süre sonra yakalanarak yargılandı. Felik K, Christian R. ve Christian B. Gençlik Yasası uyarınca en yüksek ceza olan 10’ar yıl hapse mahkum oldular. Markus Gartmann’a ise 15 yıl hapis cezası verildi. 10’ar yıl hapis cezası alan sanıklar iyi halden erken tahliye edilirken, Markus Gartmann 2005’te serbest bırakıldı.







Almanya’ya gelişlerini Mevlüde Genç, Platform Dergisi’nden Sebahattin Çelebi’ye verdiği röportajında şöyle anlatıyordu, “Bizler köy yerinden geldik yavrum, fakir memleketten geldik. İstedikki, çocuklarımızın istikbalini kurtaralım. Bir hevesle, merakla geldik. Türklerin nerde olduğunu da bilmiyorduk. Bir Türk görünce dünyalar bizim oluyordu o zamanlar. Geldiğim yerde Ankaralı bir arkadaşım vardı. Onunla 6 ay komşuluk yaptık. Ondan sonra başka yere taşındık. Çevremiz genişlemeye başladı. Türkler birbirlerini mağazalarda görüyor, tanıyordu. Yakın köylümüz vardı. 3 hane vardı bizim köyden o zamanlar. Cumartesi, pazarları toplanıyorduk. Hepimizin çocukları Türkiye’deydi. Toplanıyorduk, hep beraber ağlaşıyorduk. Çocukları bırakıp gelmek zordu. Hiç gurbete, köyden dışarı çıkmamıştık o güne kadar. Çocuklarımın 5’i Türkiye’deydi, 2’si burada dünyaya geldi. Geceleri hasretten ağlardım hep.”





Yaşadığı tarifsiz acıya rağmen kin gütmeyen Mevlüde Genç, “Çocuklarım alevler arasında can verdi, Türk, Alman herkes acımı paylaştı. Hepsi sağolsun. Beş canımı verdim, kimseye kin gütmedim… Allah bana dağlar kadar sabır verdi. Herkesi evlat olarak gördüm” demişti. Bu özelliğinden dolayı Türk ve Alman toplumu tarafından, “Bilge kadın Mevlüde Anne ” olarak olarak benimsenip, takdir edildi.





Mevlüde Genç’e toplumsal barışı teşvik eden açıklamaları nedeniyle çok sayıda ödül verildi. Genç, aralarında, 1994’te Alman kamu televizyonu ARD tarafından Yılın Kadını, 1995’te Civis Medya Ödülü, yine 1995’te Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Büyük Devlet Nişanı, 1996’da Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog tarafından Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı , 2003’te Friedrich Ebert Vakfı, 2015’te de Erasmus Kittler Ödülü ve Kuzey Ren Vestfalya Liyakat Nişanı gibi çok sayıda ödülün sahibi oldu.





Mevlüde Genç’in cenazesi Almanya’dan Türkiye götürülerek Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Mercimek köyünde toprağa verilecek.