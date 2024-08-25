Solingen'de bıçaklı saldırı: Zanlı teslim oldu!

Almanya'nın Solingen kentinde üç kişinin yaşamını yitirdiği, beşi ağır sekiz kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırının ardından failin yakalanması için başlatılan arama 24 saatten uzun süre sonra sona erdi.



Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul "Gerçek şüpheli yakalandı" dedi.



Açıklama dün gün içinde yapılan iki ayrı gözaltıyı izledi.



DW Türkçe'nin haberine göre dün önce Kırgızistan vatandaşı olduğu belirtilen 15 yaşındaki bir çocuk gözaltına alınmıştı. Saldırganla eylem öncesi olaya dair konuştuğu iddia edilen kişi hakkında "suçu bildirmemekten" işlem yapıldığı belirtildi.



İlerleyen saatlerde saldırı noktasına birkaç yüz metre uzaklıktaki bir göçmen merkezinde arama yapan polis, burada da bir erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıda kullanıldığı düşünülen bıçak binanın yakınlarında bulunmuştu.



Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen asıl şüphelinin gözaltına alınan bu iki kişi olmadığı belirtilirken, Spiegel'in internet sitesine göre saldırgan polis devriyesine teslim oldu. Polis kaynakları şüphelinin kıyafetlerinin kirli ve kan içinde olduğunu aktardı.



Düsseldorf polisi söz konusu şahsın Suriyeli olduğunu doğrularken Spiegel saldırganın 26 yaşındaki Issa al H. olduğunu yazdı. Deyrizor şehrinden olan Issa H.'nin 2022 Aralık ayının sonlarında Almanya'ya gelerek sığınma talep ettiği belirtildi.



Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Örgütten yapılan açıklamada eylemin "Filistinli Müslümanların intikamını almak için" gerçekleştirildiği öne sürüldü.



Federal Başsavcılık, zanlı hakkında üç cinayet ve çok sayıda kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek suçlarının yanı sıra IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle de soruşturma yürütüyor. Zanlının bugün ilerleyen saatlerde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.



Bıçaklı saldırı Almanya'da bu yönde yasal düzenlemelerin tartışıldığı bir döneme rastlıyor. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser geçtiğimiz günlerde katlanabilir bıçakların komple yasaklanması, kişinin üzerinde taşıyabileceği bıçak boyunun da 12 santimetreden altı santime düşürülmesini öngören bir düzenleme teklif etmişti.



Geçtiğimiz haftalarda Mannheim kentinde bir polis memuru 25 yaşındaki Afgan sığınmacının bıçaklı saldırısında ölmüş, bu olay yakın dönemde en dikkat çeken bıçaklı saldırılardan olmuştu.



Son saldırı 1 Eylül'de Almanya'nın doğu eyaletlerinde yapılacak yerel seçimler öncesinde göçmen karşıtı aşırı sağcı AfD partisine desteğin artabileceği yorumlarına yol açtı. Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde 1 Eylül'de, Brandenburg'da ise 22 Eylül'de sandık kurulacak. Her üç eyalette de anketler AfD'nin sandıktan birinci çıkacağına işaret ediyor.



Ne olmuştu?

Cuma akşamı 21:40 sularında Solingen şehrinin 650'nci kuruluş yıl dönümü için düzenlenen festival kapsamında konser verildiği sırada bir kişi elindeki bıçakla etrafa rastgele saldırdı.



Kurbanlarını boyunlarından hedef alan saldırgan çıkan karışıklıkta alandan kaçmayı başardı.



Hayatlarını kaybedenlerin 56 ve 67 yaşlarında iki erkek ile 56 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.



Olay sonrasında organizatörler saldırıyı farkettikleri halde alanda toplanan kalabalığın panikleyerek bir izdiham yaşanmasını önlemek için müziği kesmediklerini, birkaç dakika daha konseri devam ettirdiklerini açıkladı.



Saldırı yüzünden festivalin Cumartesi ve Pazar günkü etkinlikleri iptal edilirken komşu illerde de hafta sonu için planlanan eğlencelerin iptal edildiği açıklandı.



Dün saldırının gerçekleştiği alanda toplanan yüzlerce kişi kurbanlar anısına mum ve çiçek bıraktı.