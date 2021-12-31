Samanyolu Haber /Gündem / Solunum cihazına bağlı 4 yaşındaki çocuk elektrik kesilince vefat etti /31 Aralık 2021 19:09

Solunum cihazına bağlı 4 yaşındaki çocuk elektrik kesilince vefat etti

Şırnak'ta şehrin elektriğinin kesilmesi solunum cihazına bağlı olarak yaşayan 4 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu. Kronik akciğer hastası olan Ali Zorlu’nun annesi, “Elektrikler kesilmeseydi, oğlum ölmeyecekti” dedi.

SHABER3.COM

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Nerwan köyünde elektrik kesintisi nedeniyle kronik akciğer hastası olan ve solunum cihazına bağlı 4 yaşındaki Ali Zorlu yaşamını yitirdi. Çocuğun annesi Kubar Zorlu (35), “Elektrikler kesilmeseydi, oğlum ölmeyecekti” diyerek tepki gösterdi.

“HER GECE BAŞINDA NÖBET TUTUYORDUK”

Anne Zorlu, 5 Aralık gecesi yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle solunum cihazına bağlı oğlunun yaşamını yitirdiğini belirterek, “Oğlum kronik akciğer hastasıydı. Mama ile besliyordum. 3 yıl 3 ay solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşadı. Sık sık elektrik kesintisi yaşanıyordu. Her gece eşimle, oğlumun başında nöbet tutuyorduk. Jeneratör çalıştırarak oğlumun nefes almasını sağlıyorduk. Elektrikler kesildiği veya kullandığımız jeneratörün benzini kalmadığı zaman oğlum morarıyordu. Apar topar cihazlarıyla birlikte elektriği olan konutlara veya ilçe merkezine götürüyordum” ifadelerini kullandı.

Yaşanan elektrik kesintileri karşısında oğlunu yaşatabilmek için jeneratöre benzin doldurup çalıştırdıklarını anlatan Zorlu, “Ne zaman odanın penceresini açsam benzin kokusu içeriye giriyordu ve bundan rahatsız oluyordu. Oğlum solunum cihazı olan Bipap’a bağlı idi. Ama elektrikler gittiği için kullanamıyordum. Eğer elektrikler olsaydı oğlum ölmeyecekti” dedi.

“BAŞKASININ ÇOCUĞU ÖLMESİN”

Köyde Ali gibi hasta başka çocukların da olduğunu dile getiren Zorlu şunları söyledi: “Oğlumun ölümü üzerinden 20 gün geçti, hala elektrikler gittiği zaman korkuyorum ve o duyguları yeniden yaşıyorum. Benim oğlum bu yüzden öldü, ama başkasının çocuğu ölsün istemiyorum.”

Zorlu’nun komşusu Leyla Saruhan (55) da Ali’nin ölümüne elektrik kesintilerinin neden olduğunu belirterek, “Elektrik olmadığı için solunum cihazına bağlı olan Ali hayatını kaybetti. Köyde engelli ve hasta insanlar var. Bu elektrik kesintisi yüzünden çok zorluk çekiyorlar” şeklinde konuştu.

21 Aralık’ta da Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bronşit hastası olan 2 yaşındaki Yunus Emre elektrikler kesildiği için vefat etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Solunum cihazına bağlı 4 yaşındaki çocuk elektrik... Sonraki Haber >>

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

1. Uluslararası Şiir Yarışması

1. Uluslararası Şiir Yarışması

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Nebati, ekonomideki dehasının(!) kaynağını açıkladı

Nebati, ekonomideki dehasının(!) kaynağını açıkladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:27:04