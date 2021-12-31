Solunum cihazına bağlı 4 yaşındaki çocuk elektrik kesilince vefat etti

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Nerwan köyünde elektrik kesintisi nedeniyle kronik akciğer hastası olan ve solunum cihazına bağlı 4 yaşındaki Ali Zorlu yaşamını yitirdi. Çocuğun annesi Kubar Zorlu (35), “Elektrikler kesilmeseydi, oğlum ölmeyecekti” diyerek tepki gösterdi.







“HER GECE BAŞINDA NÖBET TUTUYORDUK”





Anne Zorlu, 5 Aralık gecesi yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle solunum cihazına bağlı oğlunun yaşamını yitirdiğini belirterek, “Oğlum kronik akciğer hastasıydı. Mama ile besliyordum. 3 yıl 3 ay solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşadı. Sık sık elektrik kesintisi yaşanıyordu. Her gece eşimle, oğlumun başında nöbet tutuyorduk. Jeneratör çalıştırarak oğlumun nefes almasını sağlıyorduk. Elektrikler kesildiği veya kullandığımız jeneratörün benzini kalmadığı zaman oğlum morarıyordu. Apar topar cihazlarıyla birlikte elektriği olan konutlara veya ilçe merkezine götürüyordum” ifadelerini kullandı.





Yaşanan elektrik kesintileri karşısında oğlunu yaşatabilmek için jeneratöre benzin doldurup çalıştırdıklarını anlatan Zorlu, “Ne zaman odanın penceresini açsam benzin kokusu içeriye giriyordu ve bundan rahatsız oluyordu. Oğlum solunum cihazı olan Bipap’a bağlı idi. Ama elektrikler gittiği için kullanamıyordum. Eğer elektrikler olsaydı oğlum ölmeyecekti” dedi.





“BAŞKASININ ÇOCUĞU ÖLMESİN”





Köyde Ali gibi hasta başka çocukların da olduğunu dile getiren Zorlu şunları söyledi: “Oğlumun ölümü üzerinden 20 gün geçti, hala elektrikler gittiği zaman korkuyorum ve o duyguları yeniden yaşıyorum. Benim oğlum bu yüzden öldü, ama başkasının çocuğu ölsün istemiyorum.”





Zorlu’nun komşusu Leyla Saruhan (55) da Ali’nin ölümüne elektrik kesintilerinin neden olduğunu belirterek, “Elektrik olmadığı için solunum cihazına bağlı olan Ali hayatını kaybetti. Köyde engelli ve hasta insanlar var. Bu elektrik kesintisi yüzünden çok zorluk çekiyorlar” şeklinde konuştu.





21 Aralık’ta da Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bronşit hastası olan 2 yaşındaki Yunus Emre elektrikler kesildiği için vefat etmişti.