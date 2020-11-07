Solunumu rahatlatıyor, nefesi açıyor... Uzmanlar günde 2 fincan önerdi

Kilosu bu yıl 150 liraya kadar çıkan ıhlamurun bağışıklığı kuvvetlendirdiğini belirten Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Solunum yollarını rahatlatıyor, nefes açıcı, balgam sökücü bir etkisi var. Koronavirüste sık rastladığımız ateş düşürücü özelliği var, eklem kırgınlıklarına iyi geliyor” dedi.





Bu yıl havaların sıcak seyretmesi ıhlamur üretimini de düşürdü. Bu düşüş aktarlardaki ıhlamur fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Faydasıyla dikkat çeken ıhlamurun bağışıklığı kuvvetlendirdiğini anlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Ihlamuru günde 2 defa sıcak bir su içerisine atıp demleyerek kullanmakta fayda var. Çünkü yapraklı ve çiçekli bitkileri kaynatmamak gerekiyor. Demlenmiş bir ıhlamur çayını da tekrar kaynatmamakta fayda var. Fazla kaynatıldığında içerisinde toksin maddeler oluşuyor. Bu da mideye zararlı oluyor” uyarısında bulundu.



