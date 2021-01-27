Samanyolu Haber /Gündem / Soma davasında deprem! Heyet değişti, patron kurtuldu /27 Ocak 2021 17:26

Soma davasında deprem! Heyet değişti, patron kurtuldu

2014 yılında 301 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili başlatılan Soma katliamı davasında Ceza Dairesi kendi kararını bozdu ve patron Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu dört sanığa 'bilinçli taksirle ölüme' ve 'yaralamaya neden olma' suçundan ceza verilmesini istedi.

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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, dört ay önce patron Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu dört sanığa olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan ceza verilmesine hükmetmişti.

12. Ceza Dairesi'nin beş kişilik heyetinden üçü değiştirildi. Yerine eski Adalet Bakanı, eski Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ve eski Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü atandı. Daire, üç eski bürokratın oylarıyla kendi kararını bozarak, 'bilinçli taksirle ölüme' ve 'yaralamaya neden olma' suçundan ceza verilmesini istedi.


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