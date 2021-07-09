Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da Soma eylemine izin verilmeyen sendika başkanı dönüş yolunda hayatını kaybetti /09 Temmuz 2021 12:51

Ankara'da Soma eylemine izin verilmeyen sendika başkanı dönüş yolunda hayatını kaybetti

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Soma'da çalıştıkları firmadan 15 yıldır tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle dün maden işçileri tarafından Ankara'da yapılan eyleme katılan Çetin ve Ali Faik İnter, 45 YC 0299 plakalı otomobille dönüşe geçti.
Tahir Çetin (Solda) ve Ali Faik İnter

Otomobilin Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak alanda takla atması sonucu Tahir Çetin (43) ve Ali Faik İnter (26) hayatını kaybetti.

Maden işçilerinin bulunduğu otobüslerin Ankara'ya girmesine izin verilmemesi üzerine, aralarında Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin'in de yer aldığı 5 kişilik heyet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileriyle görüşmüştü.

"Öfkemiz çok büyük"

Bağımsız Maden İş Sendikası, kaza sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “ACIMIZ ÇOK BÜYÜK! ÖFKEMİZ ÇOK BÜYÜK! Maden işçilerinin yiğit önderi, genel başkanımız, her şeyimiz Tahir Çetin'i ve önderimiz, haysiyet abidemiz, canımız Ali Faik'imizi kaybettik.”

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