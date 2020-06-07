Soma tekmecisi Yusuf Yerkel’in ‘yüzsüz’ tepkisi!

Manisa’nın Soma ilçesinde 2014 yılında meydana gelen ve 301 emekçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan madenci katliamının ardından ilçeye giderek özel harekatçıların yere yatırdığı bir madenciyi tekmeleyen Erdoğan’ın eski müşaviri Yusuf Yerkel, ABD polisinin George Floyd adlı siyahı öldürmesine tepki gösterdi.





Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yerkel, “ABD’deki protestoların bu kadar büyümesinin altında galiba Floyd’un öldürülme olgusunun etrafında aşikâr hale gelen H. Arendt’ın ifadesiyle ‘kötülüğün sıradanlığı’ olgusu yatıyor. Sıradan beyaz bir polisi korkunç bir şeyi ‘her zamanki iş’ gibi yapıyor olması bardağı taşırdı.” İfadelerini kullanması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.





Soma’da yere düşen madenciyi tekmeleyen Yerkel’in ABD’deki polis şiddetini eleştirmesine sosyal medya kullanıcıları yüzsüzlük olarak tanımladı.











Sosyal medya kullanıcıları tweetin altına Yerkel’in maden işçisine tekme atarken çekilen fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

Sosyal medyadan yoğun tepki alan Yerkel, twitter hesap erişimini sınırlandırdı ve tweetlerini korumalı hale getirdi.







YERKEL MADENCİYİ TEKMELEYİP ÜSTÜNE BİR DE RAPOR ALMIŞTI





2014’te dönemin başbakanı Erdoğan’ın müşaviri olan Yusuf Yerkel, Soma Katliamı’nı protesto eden madenci Erdal Kocabıyık’ı yerde tekmelemiş ve kamuoyu günlerce bu skandal görüntüyü konuşmuştu.

Madenci Kocabıyık hakkında daha sonra soruşturma başlatılmış, Başbakanlık’ın ultra lüks koruma araçlarına hasar verdiği iddia edilerek faiziyle birlikte 631 lira para cezasına çarptırılmıştı. Kocabıyık ayrıca “kamu malına zarar verdiği” gerekçesiyle 10 ay hapis cezasıyla yargılanarak mahkûm edilmişti.

Yerkel ise attığı tekme nedeniyle ‘sakatlanarak’ 7 gün iş göremezlik raporu almıştı. Yerkel’e ‘tekme attığı sağ dizde kızarıklık ve yumuşak doku şişliği tanısı konulduğu’ ortaya çıkmıştı.









ÖZRÜ DE YALAN ÇIKMIŞTI





Yusuf Yerkel, katliamdan 4 yıl sonra, Twitter’dan yaptığı açıklamayla ‘günah keçisi’ ilan edildiğini öne sürerek “Olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık’ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti.” demişti.

Ancak Kocabıyık, Yerkel’i yalanlayarak, “Halen üzgünüm, kalbim kırık. O tekme yalnızca bana değil, tüm madencilere atıldı” ifadelerini kullanmıştı.