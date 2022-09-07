Samanyolu Haber /Gündem / Soma'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı /07 Eylül 2022 21:14

Soma'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangının yapılan müdahaleler sonrasında kontrol altına alındığı ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Manisa'nın Soma ilçesinde, Adil, Kızılören, Beyce ve Heciz mahalleleri yakınlarında orman yangını çıktı.

Alevler, saatte 45 kilometre hızla esen poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine ilk etapta 6 yangın söndürme uçağı, 11 yangın söndürme helikopteri, 69 arazöz, 10 dozer ve 9 itfaiye aracı sevk edildi. 4 adet Jandarma TOMA’sı, 5 adet de emniyet TOMA’sının hazır bekletildiği bölgeye çevre illerden de araçlar sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 2 yangın söndürme aracı, 1 su ikmal aracı, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 2 su tankeri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 1 itfaiye aracı, 1 öncü araç ve 1 su tankeri müdahale çalışmalarına destek verdi.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün havadan ve karadan müdahalesiyle etrafı çevrilen yangında soğutma çalışmaları devam ederken, yangın bölgesinden 35 büyükbaş, 1157 küçükbaş hayvan ve farkedilebilen kaplumbağalar kurtarılıp bölgeden tahliye edildi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Yangın kısmen kontrol altına alındı, ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürmekte" dedi.

2 MAHALLEYE YAKLAŞMIŞTI

Yangının Kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi. Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtarlar aracılığıyla ve anonslarla bölge halkını uyardı. Tahliye edilmesi için hazırlık yapılan iki mahallede de tahliyeler yangının kısmen kontrol altına alınması ile iptal edildi.
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