Soma'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI





2 MAHALLEYE YAKLAŞMIŞTI





Manisa'nın Soma ilçesinde, Adil, Kızılören, Beyce ve Heciz mahalleleri yakınlarında orman yangını çıktı.Alevler, saatte 45 kilometre hızla esen poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine ilk etapta 6 yangın söndürme uçağı, 11 yangın söndürme helikopteri, 69 arazöz, 10 dozer ve 9 itfaiye aracı sevk edildi. 4 adet Jandarma TOMA’sı, 5 adet de emniyet TOMA’sının hazır bekletildiği bölgeye çevre illerden de araçlar sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 2 yangın söndürme aracı, 1 su ikmal aracı, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 2 su tankeri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 1 itfaiye aracı, 1 öncü araç ve 1 su tankeri müdahale çalışmalarına destek verdi.Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün havadan ve karadan müdahalesiyle etrafı çevrilen yangında soğutma çalışmaları devam ederken, yangın bölgesinden 35 büyükbaş, 1157 küçükbaş hayvan ve farkedilebilen kaplumbağalar kurtarılıp bölgeden tahliye edildi.Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Yangın kısmen kontrol altına alındı, ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürmekte" dedi.Yangının Kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi. Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtarlar aracılığıyla ve anonslarla bölge halkını uyardı. Tahliye edilmesi için hazırlık yapılan iki mahallede de tahliyeler yangının kısmen kontrol altına alınması ile iptal edildi.