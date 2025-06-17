Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'e Avrupa'da yeni görev

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'te meydana gelen Soma faciasında 301 madenci yaşamını yitirmişti.





Türkiye'nin en büyük maden faciası olarak kayıtlara geçen olayın ardından protesto eylemleri düzenlenmişti. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Erkel protestolar sırasında yere düşen bir madenciyi defalarca tekmelemesiyle gündem olmuştu.





O İSME "YENİ GÖREV"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yıllardır tepkilerin odağında olan Yusuf Yerkel'e yeni bir görev verildi. TFF’den yapılan açıklamada TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel’in UEFA HatTrick Komisyonu Üyesi olarak atandığı açıklandı.





UEFA'nın 19 komite ile 6 heyetinin yeni yönetim ve üyeleri belirlendi.





Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Türkiye, 19 komitenin 11'inde, 6 heyetin de 1'inde toplam 12 kişiyle temsil hakkı kazandı.





UEFA'nın komite ve heyetlerinde Yusuf Yerkel'in de yer aldığı Türkiye'yi temsil edecek isimler ve görevleri şöyle:





TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz: UEFA Futbol Komitesi Üyesi





TFF Eski Başkanı Servet Yardımcı: FIFA Üye Federasyonlar Komitesi Başkanı





TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak: UEFA Sağlık Komitesi Üyesi





TFF Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ: UEFA Milli Müsabakalar Komitesi Üyesi





TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm: UEFA Genç ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi





TFF Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan: UEFA Futsal Komitesi Üyesi





Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi





TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz: UEFA Pazarlama Danışma Komitesi Üyesi





TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel: UEFA HatTrick Komitesi Üyesi





TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız: UEFA Oyuncu Durumu, Transferler, Menajerler ve Temsilciler Komitesi Üyesi





TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural: UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi





TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay: UEFA Stadyum İnşaatı ve Yönetimi Heyeti Üyesi