Somali asıllı Hussein Norveç tarihinin ilk başörtülü milletvekili oldu

2021 meclis seçimlerinde Norveç siyasi tarihinde bir ilk yaşandı. 32 yaşındaki Somali asıllı Marian Abdi Hussein, Norveç Meclisi’nin ilk başörtülü milletvekili oldu. Sosyalist Sol Parti’de (SV) siyaset yapan Hussein, partisinden ikinci sırada aday gösterildi. Meclis’te 4 yıllık dönem için kalcı bir koltuğa sahip olan Hussein, başörtülü ilk milletvekili olması nedeniyle yüzlerce tebrik mesajları aldığını ifade etti.





