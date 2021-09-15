Samanyolu Haber /Gündem / Somali asıllı Hussein Norveç tarihinin ilk başörtülü milletvekili oldu /15 Eylül 2021 14:13

Somali asıllı Hussein Norveç tarihinin ilk başörtülü milletvekili oldu

Norveç’te pazartesi günü yapılan genel seçim sonuçlarına göre İşçi Partisi lideri Jonas Gahr Stoere önderliğindeki sol blok iktidarı kazandı. Muhafazakar Sağ Parti (H) lideri Başbakan Erna Solberg 8 yıl sonra koltuğunu kaybetti.

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2021 meclis seçimlerinde Norveç siyasi tarihinde bir ilk yaşandı. 32 yaşındaki Somali asıllı Marian Abdi Hussein, Norveç Meclisi’nin ilk başörtülü milletvekili oldu. Sosyalist Sol Parti’de (SV) siyaset yapan Hussein, partisinden ikinci sırada aday gösterildi. Meclis’te 4 yıllık dönem için kalcı bir koltuğa sahip olan Hussein, başörtülü ilk milletvekili olması nedeniyle yüzlerce tebrik mesajları aldığını ifade etti.

Kürt kökenli siyasetçi Aydar meclise girdi
1989 doğumlu Seher Aydar ise Sosyalist Parti’den (Rødt) milletvekili seçildi. Türkiye’den 11 yaşındayken Norveç’e gelen Seher Aydar, uzun yıllar Sosyalist Parti’nin gençlik yapılanmasında yeraldı. Sosyalist Parti’den seçilen 8 milletvekilinden biri olan Seher Aydar 1989 doğumlu.
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