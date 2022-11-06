Somali’de Türk askeri üssüne yakın noktada patlama: Ölü ve yaralılar var

Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu’da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiğini duyurdu ve saldırının detaylarını paylaştı.



Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Yusuf, 11 kişinin de yaralandığını kaydetti.



ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e konuşan askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab’ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.



Odawa Yusuf saldırganın General Dhaga-Badan askeri eğitim kampındaki bir asker gibi davrandığını söyledi. Saldırının gerçekleştiği yerin Türk askeri üssünün çok yakını olduğu belirtildi.