Samanyolu Haber /Dünya / Somali’de Türk askeri üssüne yakın noktada patlama: Ölü ve yaralılar var /06 Kasım 2022 12:36

Somali’de Türk askeri üssüne yakın noktada patlama: Ölü ve yaralılar var

Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırının Türk askeri üssüne yakın bir noktada meydana geldiği belirtildi.

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Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu’da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiğini duyurdu ve saldırının detaylarını paylaştı.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Yusuf, 11 kişinin de yaralandığını kaydetti.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e konuşan askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab’ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.

Odawa Yusuf saldırganın General Dhaga-Badan askeri eğitim kampındaki bir asker gibi davrandığını söyledi. Saldırının gerçekleştiği yerin Türk askeri üssünün çok yakını olduğu belirtildi.
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