Somali’de Türk firmasının şantiyesine intihar saldırısı

Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, 1’i Türk 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 4 Türk vatandaşı tedavi altına alındı.





Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali’nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” denildi.