Samanyolu Haber /Gündem / Somali restoranının sahibi sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı /21 Eylül 2022 13:14

Somali restoranının sahibi sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı

İşyerinin tabelasında yer alan sarı, kırmızı, yeşil renkler nedeniyle polislerin ırkçı saldırısına uğrayan ve işyerinin tabelası sökülen Somalili Mohamed Isse Abdullah sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

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Ankara’da yaklaşık 1 yıldır polis baskısına maruz kalan Saab isimli restoranın sahibi Somalili Mohamed Isse Abdullah, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Hakkında “sınırdışı edilme” kararı alınan Abdullah, daha sonra Çankaya Karakolu’na, buradan da Akyurt Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Abdullah’ın avukatları Halil Yılmaz ve Salih Efe, müvekkilleri hakkında verilen ‘sınır dışı edilme’ kararını idari mahkemeye ve Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını, yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Avukatlar, müvekkillerinin serbest bırakılmaması halinde yeni başvurular yapacaklarını söyledi.

“BİR CİNAYETE ORTAK MI OLMAK İSTİYORSUNUZ?”
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Abdulllah’ın gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
”Somalili Mohamed Sınırdışı Edilme Riski ile Karşı Karşıya! Uyarıyorum! Bir cinayete ortak mı olmak istiyorsunuz? Zaten aylardır çektirmediğiniz sıkıntı, haksızlık kalmadı! 
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