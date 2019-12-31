Samanyolu Haber /Dünya / Somali'de 81 kişiyi öldüren Eş Şebap özür diledi: Sadece Türkleri hedef almıştık /31 Aralık 2019 10:55

Somali'de 81 kişiyi öldüren Eş Şebap özür diledi: Sadece Türkleri hedef almıştık

Somali'de 2 Türkiye vatandaşının aralarında olduğu en az 81 kişinin canına mal olan bombalı saldırının sorumluluğunu üstlenmiş bulunan Eş Şebab, yeni bir açıklama yaptı: Türkiye vatandaşlarını taşıyan konvoyu hedef almıştık, hayatını kaybeden onlarca kişi için özür dileriz

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Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu'da cumartesi günü Türk mühendis grubunun yol yapım çalışmasına katıldığı cadde üzerinde düzenlenen bombalı araçlı saldırı hakkında yeni açıklama yapan Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü, hedefin, Somali hükümetiyle işbirliği yapan Türkiye'den gelenleri taşıyan bir konvoy olduğunu belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, sesli mesaj yayımlayan Eş Şebab sözcülerinden Şeyh Ali Mahmud, saldırıda ölen onlarca Somalili için özür diledi.

Şeyh Ali Mahmud, "Müslüman Somali halkına acı veren kayıplar için çok üzgünüz, hayatını kaybeden Müslümanlara baş sağlığı diliyoruz. Yaralananlara ve malları zarar görenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Türkiye'yi 'Somali'nin kaynaklarını sömürmekle' suçlayan Eş Şebab Sözcüsü şunları söyledi:

"Dinden dönen Türk yönetimi için çalışan Türkler bizim düşmanımızdır ve daha önce söylediğimiz gibi, topraklarımızdan çekilene kadar onlarla savaşmaya devam edeceğiz. Ancak masum Müslüman Türk vatandaşlarına karşı değiliz."

Eş Şebab, on yılı aşkın süredir başkent Mogadişu olmak üzere ülkede birçok saldırı düzenledi ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği yakınlarında ve Türk yetkililerin kaldığı otellere yakın bölgelerde de birçok saldırı gerçekleştiren örgüt, ilk kez bir saldırı sonrası özür diledi.

En az 81 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı son saldırının ardından iki Türkiye vatandaşının cenazesi ve 16 ağır yaralı, uçakla Türkiye'ye getirilmişti.
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