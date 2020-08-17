Samanyolu Haber /Gündem / Somali'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var /17 Ağustos 2020 09:49

Somali'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali’nin başkenti Mogadişu'da otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 17 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı.

SHABER3.COM


Başkentteki Lido sahilinde bulunan otele bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi ve ardından çatışma çıktı.

Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, en az 30 kişi yaralandı.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmalarında 200'den fazla kişi kurtarıldı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Somali'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Sonraki Haber >>

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:38:05