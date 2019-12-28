Samanyolu Haber /Gündem / Somali'de bombalı saldırı: İki Türk vatandaşı da hayatını kaybetti /28 Aralık 2019 12:30

Somali'de bombalı saldırı: İki Türk vatandaşı da hayatını kaybetti

Somali’de bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı yükseliyor.

SHABER3.COM

Son gelen bilgilere göre 80  kişinin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir güvenlik denetim noktasında bombalı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Mogadişu Ambulans Servis Hizmetlerinden yapılan açıklamada, 80 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla yaralı olduğu öğrenildi.

Saldırıda patlamanın meydana geldiği bölgede yol çalışması yapan firmada görevli 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Son zamanların en ölümcül saldırılarından biri olarak nitelendirilen patlamada ölü sayısının artacağından endişe ediliyor.,,
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