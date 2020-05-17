Samanyolu Haber /Dünya / Somali'de bombalı saldırı: Vali ve 3 koruması hayatını kaybetti /17 Mayıs 2020 21:13

Somali'de bombalı saldırı: Vali ve 3 koruması hayatını kaybetti

Somali'de düzenlenen bombalı araç saldırısında bölgesinin valisi ve üç korumasının hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Somali'nin yarı özerk eyaleti Puntland'ın Mudug bölgesinin valisi ve üç koruması bombalı araç saldırısı sonucunda yaşamını yitirdi. Saldırıyı cihatçı örgüt Eş-Şebab üstlendi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Somali'nin yarı özerk eyaleti Puntland'ın Mudug bölgesinin valisi ve üç korumasının bombalı araç saldırısı sonucunda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Reuters'a konuşan Emniyet Müdürü Muhammed Osman, "Bir bombalı araç valinin aracına çarptı. Vali Ahmed Muse Nur ve üç koruması öldü" açıklamasında bulundu.

Saldırıyı cihatçı örgüt Eş-Şebab üstlendi.

Ajansa konuşan Eş-Şebab Sözcüsü Abdiaziz Ebu Musab, "Patlamanın arkasında biz varız. Bu bir bombalı araçlı intihar saldırısıydı. Mudug bölgesinin valisini ve üç korumasını öldürdük" dedi.
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