Samanyolu Haber /Dünya / Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı... /10 Aralık 2019 23:16

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı...

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

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Somali'de silahlı bazı kişilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlediği bildirildi.

Komiser Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ofisine saldırı girişiminde bulunan 5 silahlı kişinin, sarayın dışındaki güvenlik güçlerine de saldırdığını belirtti.

Hüseyin, güvenlik güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü ve silahlı 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırganlardan ikisinin ise bölgedeki bir otel yakındaki parka kaçtığını aktaran Hüseyin, saldırganların otele girmeyi başaramadığını ve halen silahlı çatışmaların devam ettiğini vurguladı.
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