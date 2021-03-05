Samanyolu Haber /Dünya / Somali'de intihar saldırı: Can kayıplarının olduğunu duyuruldu /05 Mart 2021 22:42

Somali'de intihar saldırı: Can kayıplarının olduğunu duyuruldu

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir restoranın önünde bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendiği, saldırıda can kayıplarının olduğu belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir restoranın önünde bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da liman yakınlarındaki işlek bir cadde üzerinde bulunan restoranın önünde bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi.

Somali devlet radyosu saldırıda can kayıplarının olduğunu duyurdu. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel medyanın aktardığına göre Cuma günü akşam saatlerinde Luul Yemeni adlı restoranın önüne hızla gelen bir araç infilak etti, patlamanın ardından silah sesleri duyuldu.

Bölge polis kordonu altına alınırken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Eş-Şebab adlı cihatçı grup Somali'de son dönemde çok sayıda bombalı saldırı düzenlemişti.
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