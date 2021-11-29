Samanyolu Haber /Dünya / Somali'de kuraklık can aldı: 6'sı çocuk 7 ölü /29 Kasım 2021 20:02

Somali'de kuraklık can aldı: 6'sı çocuk 7 ölü

Somali'de yaşanan kuraklık nedeniyle bir haftada 6'sı çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.Somali'de uzun süredir yaşanan kuraklık nedeniyle son bir haftada 6'sı çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Ülkenin güneybatısındaki Luuk kasabası yerel yöneticisi İbrahim Abdinur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki kuraklığın ölümcül derecede arttığını belirtti.Abdinur, "Ülkede devam eden kuraklık nedeniyle Gedo bölgesinde 6'sı çocuk 7 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Ölenlerden birinin 5 çocuk sahibi anne olduğu bilgisini paylaşan Abdinur, gıda ve su yetersizliği nedeniyle önce çocukların daha sonra ise annenin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Abdinur, kuraklığın tüm bölgeyi harap ettiğini ve mevcut durumun korkunç hale geldiğini vurguladı.Bölge sakinlerinden Nadeef Abdishakur Muhammed, güvenlik güçleriyle Eş-Şebab arasındaki çatışmalar nedeniyle ihtiyaç sahibi kişilere yardım ulaştırılamadığını kaydetti.Öte yanda son 2 ayda sadece Jubaland bölgesinde, 100 bin evcil hayvan kuraklığa bağlı susuzluk nedeniyle öldü.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Somali hükümeti, 23 Kasım'da etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.
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