Samanyolu Haber /Dünya / Somali'de intihar saldırısı dehşeti! /08 Ağustos 2020 14:24

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başşehri Mogadişu'da şiddetli bir patlama meydana geldi. En az 8 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. İntihar saldırısı olabileceği belirtiliyor.

Somali'de intihar saldırısı dehşeti!

Somali'nin başşehri Mogadişu'da bir stadyumun yakınlarında çok şiddetli patlama meydana geldi. Ordu yetkilileri, patlamanın bir terör saldırısı olabileceğini ifade etti.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre acil durum çalışanları, patlamada en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını belirtti.

BOMBA YÜKLÜ ARABA İLE İNTİHAR SALDIRISI

Bir ordu yetkilisi, hayatını kaybedenleri patlama alanından taşıdıklarını belirterek, "Bu, bomba yüklü bir araçla yapılan intihar saldırısı olmalı." dedi.

Bir kişi, "Patlamayı duyunca panikle içeri koştuk. Kan içinde kalmış askerleri taşıyan pikaplar gördüm." dedi.

Şu ana dek saldırıyı üstlenen terör örgütü olmadı. 
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