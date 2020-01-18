Samanyolu Haber /Dünya / Somali'de Türk işçilere saldırı düzenlendi- Yaralılar var /18 Ocak 2020 13:36

Somali'de Türk işçilere saldırı düzenlendi- Yaralılar var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı.

SHABER3.COM

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kuzeybatısındaki Afgooye'de, Türk müteahhitler ve Somali polisinin öğle yemeği yediği yerde bomba yüklü araç patladı. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 4 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Reuters’a konuşan Farah Abdullahi adlı bir dükkân sahibi, “Büyük bir patlama sesi duyduk, kısa süre sonra havada duman bulutları oluştu. Olay yerinde birkaç Türk mühendis ve silahlı Somali polisi konvoyu bulunuyordu” dedi. Abdullahi, “Ölümü, yaralı mı olduklarını bilmiyoruz ama sedyede taşınan insanlar görüyoruz” ifadelerini kullandı

TÜRKLERE YÖNELİK İLK SALDIRI DEĞİL

Geçen yılın son günlerinde başkent Mogadişu’da bir güvenlik noktasına bomba yüklü bir araçla terör saldırısı düzenlenmişti. 

Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Terör eyleminde hayatını kaybedenler Türkler, bir Türk inşaat şirketinde çalışan dozer operatörü Mehmet Kaplan ve greyder operatörü Mustafa Yaman’dı. Terör örgütü Eş Şebab sözcülerinden Şeyh Ali Mahmud, hedeflerinde Türk vatandaşlarının bulunduğu konvoyunun olduğunu duyurmuş, hayatını kaybeden diğer kişiler için özür mesajı yayınlamıştı. 2011’de patlak veren kıtlıktan bu yana Türkiye, Somali’ye en fazla yardım sağlayan ülkeler arasında başlı çekiyor. Son dönemde ülkede yol yapım çalışmaları yürüten Türk inşaat şirketlerinin çalışanları, Somali’deki terörün hedefi oldu.

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