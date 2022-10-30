Somali'deki bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu öğrenildi. Somali Ulusal Haber Ajansı da "teröristlerce başkentte bomba yüklü araçlarla 2 saldırı gerçekleştirildiğini" duyurdu.





ilk belirlemelere göre saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığını açıklandı. Hastane kaynakları ise can kayıplarının artabileceğini ifade etti.







Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Şu ana kadar Somali’de bu tür saldırıların önemli bir kısmını el Kaide bağlantılı el Şebab üstlendi. El Şebab 10 yılı aşkın bir süredir Somali hükümetini devirmek için mücadele ediyor.