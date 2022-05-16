Samanyolu Haber /Gündem / Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı belli oldu /16 Mayıs 2022 09:13

Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Somali'de seçimlerin üçüncü turunda oyların çoğunluğunu alan Hasan Şeyh Mahmud, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

SHABER3.COM

Somali’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turdaki adaylardan hiçbirinin oyların 3’te 2’sini alamaması nedeniyle seçim üçüncü tura kalmıştı.

Üçüncü turda, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed yarıştı. Hasan Şeyh Mahmud, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Somali’de uzun bir sürenin ardından düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda 36 adaydan hiç biri oyların 3’te 2’sini alamamış, Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani 65, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi 59, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 52 ve eski Başbakan Hassan Ali Kheyre 47 oy alarak, ikinci tura kalmıştı.

Bir milletvekili koltuğu tartışmalı olduğu için oy verme işlemine katılmazken Başkent Mogadişu'da 329 milletvekilinden 328’inin oy kullandığı seçimin ikinci turunda, en yüksek oyu eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed aldı. Mahmud ve Muhammed üçüncü ve son turda cumhurbaşkanlığı için yarıştı en çok oyu Hasan Şeyh Mahmud 10’uncu cumhurbaşkanı oldu.
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