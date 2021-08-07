Somali'ye 30 milyon hibe verilmesinin nedeni bu anlaşma mı?

Türkiye’nin Somali’ye, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlamasına ilişkin anlaşma yayımlandı.





Resmi Gazete’de yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, Türkiye, Somali’ye bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanılmak üzere aylık 2.5 milyon dolar olmak üzere, toplam 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak.





Anlaşmanın 1 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Somali adına Maliye Bakanlığı arasında imzalandığı belirtildi.













NEDENİ BU ANLAŞMA MI?





Ekonomik krizin her geçen gün daha çok hissedildiği ve orman yangınlarıyla boğuşulduğu bir dönemde Türkiye'nin yaptığı jest akıllara soru işaretlerini de getirdi.





Anadolu Ajansı tarafından 8 Kasım 2020 tarihinde "Somali, Mogadişu Limanı için Türk şirketle 14 yıllık imtiyaz anlaşmasına imza attı" başlıklı bir haber servis edildi.













Habere göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Limanı’nın işletmesi 2014’ten bu yana Albayrak Grubu’nda.





Yeni Şafak gazetesinin de sahibi olan Albayrak Grubu, Somali Liman ve Deniz Nakliyatı Bakanlığı’yla geçen yıl limanın 14 yıl boyunca işletilmesi ve geliştirilmesini içeren yeni bir anlaşma yaptı.





Anlaşmanın yapılmasından 1 ay sonra Türkiye tarafından Somali'ye IMF borçlarının ödenmesi için 30 milyonluk hibe de yapılmıştı.





Son olarak yine 30 milyonluk bir hibenin daha yapılması ise “Somali'ye 30 milyon hibe verilmesinin sebebi bu anlaşma mı?” sorularına neden oldu.







