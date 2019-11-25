'Somut belge olmadan 'iltisak ve irtibat' olarak değerlendirilemez'

KHK ile ihraç edilen bir belediye çalışanı, İdare Mahkemesi tarafından görevine iade edildi. Mahkemenin kararı emsal teşkil ediyor: “Somut bilgi ve belgelere dayanmayan tespitler, iltisak ve irtibat olarak değerlendirilemez.”





Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde çalışan Neval Seval Kaval Adsan, 22 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan 677 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildi.





OHAL Komisyonu'na yaptığı başvuru reddedilen Adsan, komisyon kararının iptali için Ankara 21. İdare Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Mahkeme, komisyon kararını reddederek, emsal bir karara imza attı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, kararında, aralarında Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğu, kanun önünde eşitlik, Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü, hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması, hizmete girme gibi maddelerin de içinde olduğu Anayasa hükümlerini hatırlattı.





Kamu görevinden çıkarılmanın gerekçesi olan "örgüt üyeliği" unsurunun ceza kanunları ile tanımlanmış bir suç olduğunu ifade eden mahkeme, bu nedenle idari yargı mercilerinin bu yönde inceleme yapmaları ve tespitte bulunmalarının mümkün olmadığı vurgulandı.





İDARE MAHKEMESİ ‘SUÇLU BULMAYA’ ÇALIŞAMAZ





Kararda, “Buna karşın iltisak ve irtibat halleri ceza yargısının alanına girmediğinden, idari yargı yerlerince tespiti gereken hallerdendir. Böylece yasa koyucu, terör örgütü üyeliğini bir suç olarak kabul edip kamu görevinden çıkarılma yanında hapis cezası ve benzeri yaptırımlara bağlamışken, ‘iltisak’ ve ‘irtibat’ hallerini suç isnadı olmaksızın sadece kamu görevinden çıkarma tedbirinin gerekçesi olarak öngörmüştür. Bakılan dava bir ceza davası olmadığından işlem tesis edilirken ceza hukuku ilkelerinin ve kurallarının uygulanıp uygulanmadığını iş bu davada denetlenme imkânı yoktur.

Diğer bir ifadeyle bu davada ‘suç ve suçlu bulunma halleri’ değil, OHAL döneminde kamu görevinden çıkarılan kişinin kamu görevine iadesini haklı kılan nedenlerin var olup olmadığı denetlenmektedir. “





Başvurucu Adsan’ın 2007 yılında Diyarbakır’da “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan davada beraat ettiği hatırlatılan kararda, Adsan hakkında ihraçları protesto etmek için Diyarbakır’da yapılan gösteri nedeniyle açılan davanın ise devam ettiği belirtildi.





‘SOMUT BİLGİ VE BELGEYE DAYANMAYAN TESPİTLER’





Ankara 21. İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu’nun “PKK ile irtibat ve iltisaklı olduğu sonucuna vararak” Adsan’ın kamu görevine dönmek için yaptığı başvuruyu reddettiğini hatırlatırken, komisyonun bu kararına gerekçe olarak, "Diyarbakır Valiliği'nin örgütle bağlantısı ve ilişkisi olduğu yönündeki değerlendirmesi”, Adsan’ın beraat ettiği Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararının içeriğinde yer alan tespitler, Adsan hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen

soruşturma ve 2007-2017 yılları arasında örgütün eylem ve etkinliklerine katıldığı yönündeki istihbari bilgiyi” gösterdiğini aktardı.





‘HUKUKA UYGUN DEĞİL’





Ancak somut bilgi ve belgelere dayanmayan tespitlerin örgüt ile iltisak ve irtibatı olduğu kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade eden mahkeme, OHAL Komisyonu’nun “ret” kararını hukuka aykırı buldu:





“Bu durumda kamu görevine başlamadan önce hakkında terör suçlamasından beraat kararı verilmiş ve kamu görevinden çıkarıldıktan sonra katılmış olduğu izinsiz toplantı ve gösterinin ve somut bilgi ve belgelere dayanmayan diğer tespitlerin davacının terör örgütü ile iltisak ve irtibatı olduğu kapsamında değerlendirilemeyeceği sonuç ve kanaatine varıldığından, davacının kamu görevine iade talebiyle OHAL Komisyonu’na yaptığı başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık

görülmemiştir.”