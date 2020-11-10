Samanyolu Haber /Ekonomi / Son 11 yılın en sert yükselişi /10 Kasım 2020 15:35

Son 11 yılın en sert yükselişi

İngiltere'de temmuzdan eylüle kadar olan üç aylık dönemde işsiz sayısında 11 yılın en sert artışı kaydedildi.

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İngiltere'de 2008 mali krizinden bu yana işsiz sayısında görülen en sert artış ekonominin toparlanmasının tahminlerden çok daha uzun süre alabileceğini gözler önüne serdi. 

Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın ücretsiz izin programını daha erken genişletmesi durumunda işten çıkarmaların ne kadarının önlenebileceği ise bilinmiyor.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından 10 Kasım'da açıklanan verilere göre işsiz sayısı söz konusu dönemde 243 bin arttı. İşsizlik oranı yüzde 4,8 ile dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere'de yerine yeni alım yapılmamak üzere işten çıkarılanların sayısı 181 binlik rekor artış ile üçüncü çeyrekte 300 bini aştı.

İŞSİZ SAYISI TAHMİNLERİ AŞABİLİR

Sunak, geçen haftaki açıklamasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle tam zamanlı çalışamayan işçilerin ücretlerinin marta kadar yüzde 80'inin hükûmet tarafından ödeneceğini belirtti. 

İktisatçılar bu adımla birlikte işsizliğin daha önce tahmin edilenden daha düşük bir noktada pik yapacağını düşünüyor.

Ancak söz konusu adım bazıları için oldukça geç geldi. Marston's Plc'den Manchester Airport Group'a kadar birçok şirket geçen haftalarda tenkisat açıkladı.

Tedbirin genişletilmemesi durumunda 31 Ekim'de sona erecek olan ücretsiz izinler, yerini daha az cömert olan İstihdam Destek Planı'na bırakacaktı.
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