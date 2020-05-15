Yunanistan'daki Atina Ulusal Gözlem Evi'nden yapılan ve Yunanistan ulusal medyasında “Sıcaklıkta rekor kırılacak, Son 150 yılın en sıcak günleri geliyor” başlıkları ile yayınlanan haberlerde, Yunanistan'ın güneyinde , Ege ve Akdeniz bölgelerindeki adalarda aşırı sıcakların bugünden itibaren başlayarak giderek artacağı açıklandı. Yerel yönetimler uyarıldı, önlem çağrısında bulunuldu.







HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE BİRDEN ARTACAK





Meteorologlar tarafından yapılan son hava tahmininde cumartesi ve pazar günü hava sıcaklığının normalde 35-37 derecede olması beklenirken, en az 10 derece birden artacağı ve bu sıcaklıkların bölgeye göre dünyada kaydedilen en yüksek sıcaklıklar olarak tarihe geçmesinin beklendiği belirtildi.





Güney Yunanistan adalarında yayın yapan yöresel haber sitesi ERT ‘ye açıklama yapan Girit Üniversitesi’nde profesör ve Atina Ulusal Gözlemevi’nde Araştırma ve Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nikos Michalopoulos, hava tahminlerinin doğrulanması halinde ülkenin sıcak verilerinin “haritasının” değişeceğini söyledi.





REKOR KIRILABİLİR





Prof. Dr. Michalopoulos “Thissio’da Yunanistan’ın en eski istasyonuna sahibiz. 150 yıllık verilerimiz var . Şimdiye kadar Mayıs ayı için en yüksek sıcaklıkların son on gün içinde kayıt ettik ve bugün olduğu gibi asla 37 dereceyi aşmamıştı” dedi.





Son olarak bu dönemde en yüksek sıcaklığın, “11 Mayıs 2003’te 35.6 santigrat derece olarak ölçüldüğünü belirten Michalopoulos “Hafta sonu zirveye ulaşacak olan çok yüksek sıcaklıklara maruz kalacağız. Öğlen saatlerindeki maksimum sıcaklıklar kuzeyde 31 ila 35 derece, orta ve güney Yunanistan ve Attika ovalarında 35 ila 39 derece arasında değişirken, Ege her zamanki gibi daha yüksek sıcaklıklara sahip olacak “dedi.





ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN ÇOK TEHLİKELİ





Selanik Aristo Üniversitesi’nde Meteoroloji ve Klimatoloji profesörü ve finans rektör yardımcısı Charalambos Feidas, “Sıcaklıklar bugünden itibaren başlayacak ve önümüzdeki Salı akşamına kadar sürdükten sonra Çarşamba gününden itibaren etkisini yitirecek, sağlık açısından dikkatli olunmalı, bölge böyle sıcaklıkları çok sık görmüyor” dedi.