Samanyolu Haber /Ekonomi / Son 16 yılın en düşük satışı /06 Ocak 2020 10:08

Son 16 yılın en düşük satışı

Türkiye binek araç pazarı 2019 yılını yüzde 22.9 daralarak 479 bin 60 adet ile son 16 yılın en düşük satış sayısıyla kapattı.

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Ekonomideki daralma, TL'deki keskin değer kaybı ve faizlerin sert yükselişiyle karşı karşıya kalan tüketiciler yılın ilk aylarında pazardan çekilirken, ağustos ayından itibaren faizlerin gerilemesi ve kamu bankaları öncülüğündeki bankaların kredi kampanyaları satışların kısmen toparlanmasını sağladı.

Otomobil ve hafif ticari araçtan oluşan binek otomobil satışları, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından cuma gecesi yayımlanan verilere göre aralık ayında satışlar, 2018’in aynı ayına göre yüzde 16.5 artarak 90 bin 500 adet oldu.

Diken'in aktardığı habere göre, otomobil satışları yılın tamamında yüzde 20.4 azalarak 387 bin 256 adete inerken, hafif ticari araçlardaki daralma yüzde 31.8 ile çok daha sert gerçekleşti ve satışlar 91 bin 804 adette kaldı.

Sadece aralık ayına bakıldığında ise, otomobil satışları yüzde 16.4 artışla 70 bin 289 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 16.7 artışla 19 bin 671 adet oldu.

ODD binek araç ve ağır ticari araçtan oluşan toplam pazarın bu yıl 525 bin–575 bin adet olacağını tahmin ediyor.
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