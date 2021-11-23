Son 2 yılda 3 bini Almanya’ya olmak üzere 8 bin doktor göç etti

Dolar kurundaki son artışlarla birlikte, memuriyette son aşamaya gelmiş 1/4 kadro derecesindeki bir uzman doktorun maaşı döner sermaye hariç 900 dolar civarına düştü. Prof. Dr. Mustafa Çetiner’e göre Türkiye’den son 2 yıl içinde 3 bini Almanya’ya olmak üzere 8 bin doktor göç etti.

Bodl'da yer alan habere göre Türk Tabipler Birliği’nin rakamlarına göre 2012’de resmi yollarla 59 doktor Türkiye’den ayrılırken pandemi öncesi 2019 yılında bu rakam 17 kat artarak 1047’ye ulaştı. Türkiye’den kaçışta dolar kurunun hızla yükselişi ve toplumun her kesimini etkileyen fakirleşme ilk etken olarak gözüküyor.





TÜRKİYE’DEN KAÇIŞ 2016’DAN İTİBAREN KATLANARAK ARTTI





TTB’nin açıkladığı bilgilere göre 2012’den beri yurtdışına gitmek için TTB’den “yeterlilik belgesi” alan doktorların sayısı şöyle:





Yıllara Göre Giden Doktorlar Sayıları Şöyle:





2012 – 59

2013 – 90

2014 – 118

2015 – 150

2016 – 245

2017 – 482

2018 – 802

2019 – 1047

2020 – 931

2021 – 442 (İlk 5 ayda)





Türkiye’den yurtdışına gitmek isteyen doktorlar Türk Tabipler Birliği’nden ‘yeterlilik belgesi’ almak zorunda.





Yurtdışına gidecek doktorların, seçtikleri ülkedeki denklik ve dil sınavını geçseler dahi Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) “yeterlilik belgesi” alarak bunu gidecekleri ülkedeki ilgili birimlere teslim etmeleri gerekiyor.





TTB’nin açıkladığı verilere göre Türkiye’den kaçış 2016’dan itibaren büyük bir artış gösteriyor ve her yıl 2’ye katlanarak artmaya devam ediyor. 2020 ve 2021 yıllarında bu sayı bin civarında sabitlenmeye başlıyor.





2021’in ilk 5 ayında Türkiye’yi terk eden doktor sayısı 442 olarak gerçekleşti ve bu sayının da yıl sonunda 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bine ulaşması bekleniyor.





Ayrıca bu rakamlara 2016’dan itibaren haklarında soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları olduğu için yasal olmayan yollardan Türkiye’yi terk eden doktor sayıları dahil değil.





“SON 2 YILDA 8 BİN DOKTOR GÖÇ ETTİ”





Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Acıbadem Hastaneleri’nden Prof. Dr. Mustafa Çetiner’e göre, son 2 yılda Türkiye’den göç eden doktor sayısı 8 bin. Ve bunların da 3 bini Almanya’yı tercih etti.





KAÇIŞ, PANDEMİ ÖNCESİ ZİRVEYE ÇIKTI





TTB’nin açıkladığı verilere göre, Türkiye’den hekim göçünü koronavirüs pandemisi ile açıklamak mümkün değil. Çünkü TTB rakamlarına göre 2018 yılında 802 olan Türkiye’den ayrılan doktor sayısı 2019 yılında 1047’ye çıktı. Koronavirüs pandemisi Çin’de 2020 yılı Ocak ayında ortaya çıktı ve Mart ayından itibaren de Türkiye’de ilk vakalar görülmeye başladı.





Pandeminin ilk hissedildiği yıl olan 2020 yılında Türkiye’den kaçan doktor sayısı 931 olarak gerçekleşti.





Kısaca Türkiye’den kaçış pandemi öncesinde zirveye çıktı. Hatta pandemi döneminde istifa yasağı nedeniyle hekim göçünün bir miktar da düştüğü görülüyor.





Bu durumda doktorların Türkiye’den kaçışını pandemi dışı gerekçelerde aramakta fayda var.





UZMAN DOKTOR MAAŞI 900 DOLAR





Doktor göçünde en önemli etken Türkiye’deki genel fakirleşme ve doktor maaşlarının reel anlamda düşüşü.





Prof. Dr. Mustafa Çetiner de paylaşımında doktor maaşlarının düşüklüğüne dikkati çekiyor ve Türkiye’de en üst dereceye gelmiş uzman bir doktorun maaşının ayda bin doların altına düştüğünü belirtiyor.





Devlette çalışan ve memuriyette son aşamaya gelmiş 1/4 uzman doktorun maaşı döner sermaye hariç bu yıl Ocak ayında 9 bin 337 lira ve Temmuz ayında da 10 bin 126 lira olarak açıklandı.





Dolar kurunun 11,18 TL olduğu bugün itibariyle, memuriyette son aşamaya gelmiş 1/4 uzman doktorun maaşı döner sermaye hariç 900 dolar civarına düşmüş oldu.





DOKTOR GÖÇÜNÜ NELER TETİKLİYOR?





Doktor göçünde en önemli sebep ekonomik nedenler olsa da ağır çalışma koşulları, güvencesizlik, doktorlara yönelik şiddet ve sağlık sistemindeki katı hiyerarşi doktorları göçe zorluyor.





Ayrıca mecburi hizmetler de göçte büyük bir etken. Doktorlar okulu bitirdiğinde, ayrıca uzmanlığı ve yan dal uzmanlığını da bitirdiğinde mecburi hizmet yapmak zorunda kalıyor. Kısaca bir hekim 35 yaşına kadar oturacağı, yerleşeceği yeri kendi bile ayarlayamıyor. Çocukları, aileleri bir araya gelemiyor.





KHK’LAR İLE İŞTEN ATILDILAR





Doktor göçünde bir diğer neden ise güvencesizlik.





İş garantisi olduğu için en zeki öğrenciler bu mesleği seçiyor. Ama şu anda güvenlik soruşturmaları ve arşiv taramaları nedeniyle yüzlerce hekim mağdur durumda.





Anayasa Mahkemesi iptal etmiş olmasına rağmen Adalet Bakanlığı’nda sadece bir adli sicil taraması yeterli olacak iken, bakanlık ve diğer kurumlar Emniyet Genel Müdürlüğü’nden arşiv taraması istiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde de hiçbir hukuki temeli olmayan polis fişlemeleriyle gençlerin atamaları bekletiliyor.





DİL BİLEN, İYİ YETİŞMİŞ HEKİMLER GÖÇ EDİYOR





Yurt dışına genelde dil bilen, iyi yetişmiş, rahatlıkla yurt dışında da çalışabilecek ve kendine güvenen hekimler gidiyor. Her ay ortalama 80 hekim işinden ayrılıyor ve bunlar genellikle Almanya başta olmak üzere İngiltere, Fransa, İsviçre, İsveç, Finlandiya, Amerika gibi ülkeleri tercih ediyorlar.





Yurtdışına gitmek isteyen hekimlerin bir kısmını da fakültelerden yeni mezun olmuş genç doktorlar oluşturuyor.





Türkiye’de yılda yaklaşık 16-17 bin tıp öğrencisi mezun oluyor ve yıllık bin kişiye ulaşan göç eden hekim sayısı da yaklaşık 10 tıp fakültesinin öğrenci sayısına denk düşüyor.