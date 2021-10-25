Samanyolu Haber /Sağlık / Son 24 saat: 228 vefat, 28 bin 192 yeni vaka /25 Ekim 2021 19:04

Son 24 saat: 228 vefat, 28 bin 192 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, korona virüsünden 228 kişinin öldüğünü, 28 bin 192 kişide virüs tespit edildiğini açıkladı.Türkiye'de korona virüsü (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 228 kişi vefat etti. 363 bin 553 test yapıldı ve 28 bin 192'ye virüs bulaştığı belirlendi. Virüse yakalanan 30 bin 302 de iyileşti.

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Toplam aşısı sayısı 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi. Birinci doz aşı sayısı 55 milyon 115 bin 287, ikinci doz aşı sayısı 47 milyon 962 bin 680 ve üçüncü doz aşı sayısı 10 milyon 941 bin 554'e ulaştı.

Twitter hesabından açıklamam yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayın verilerine göre vakaların yaş gruplarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Koca, "1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

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