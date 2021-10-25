Son 24 saat: 228 vefat, 28 bin 192 yeni vaka

Toplam aşısı sayısı 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi. Birinci doz aşı sayısı 55 milyon 115 bin 287, ikinci doz aşı sayısı 47 milyon 962 bin 680 ve üçüncü doz aşı sayısı 10 milyon 941 bin 554'e ulaştı.







Twitter hesabından açıklamam yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayın verilerine göre vakaların yaş gruplarıyla ilgili bilgi paylaştı.





Koca, "1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.





