Son 24 saat: 28 bin 645 yeni vaka, 206 vefat

Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınına ilişkin resmi verileri açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı rakamlara göre Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi de vefat etti.







'Covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşılan günlük tabloya göre Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi. Son 24 saatte 187 bin 589 doz aşı yapıldı.





En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.





En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından rakamları paylaşıp şunları söyledi:





"Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin. Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay. Kovidsiz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız şu tablo çok değişir."