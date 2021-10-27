Son 24 saat: 29 bin 643 yeni vaka, 215 vefat

Türkiye'de, son 24 saatte korona virüsü (Covid-19) nedeniyle 215 kişi vefat etti, 29 bin 643 yeni vaka tespit edildi. İyileşenlerin sayısı ise 31 bin 467 oldu.







Son 24 saatte 194 bin 83 doz aşı yapıldı ve toplam aşı sayısı 115 milyon 674 bin 594 doza yükseldi. Birinci doz aşı sayısı 55 milyon 256 bin 541, ikinci doz aşı sayısı 48 milyon 319 bin 754 doza ve üçüncü doz aşı sayısı 11 milyon 37 bin 944 doza çıktı. 18 yaş ve üzeri nüfusta ikinci doz aşı oranı yüzde 77,85'e ulaştı.





Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik hastalığı olanların Covid-19 ağır geçirdiğine dikkat çekti.





Koca, "Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın" dedi.