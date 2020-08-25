Samanyolu Haber /Gündem / Son 24 saat içinde Türkiye'deki vaka sayısı 1500 geçti /25 Ağustos 2020 22:33

Son 24 saat içinde Türkiye'deki vaka sayısı 1500 geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı ve Türkiye'deki son 24 saatlik verileri kapsayan koronavirüs rakamlarına göre 24 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken yeni vaka sayısı 1502 olurken, 887 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 24 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 502 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 6 bin 163 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 261 bin 194'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 887 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI 811

Tabloya göre, toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, toplam ağır hasta sayısı 811, bugünkü test sayısı 98 bin 231 olarak kayıtlara geçti.

'BU HEDEFE KATKI İÇİN TEDBİRLERE UYUM ŞART'

Koca, ''Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak'' dedi.

Türkiye'nin 25 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


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