Son 24 saatin Covid-19 bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.







Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 900 bine dayandı. Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta 3 bin 532 oldu, 75 bin 182 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.





Türkiye'nin 2 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







