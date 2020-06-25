Samanyolu Haber /Dünya / Son 24 saatte 11 bin 302 Korona vak'ası /25 Haziran 2020 12:03

Son 24 saatte 11 bin 302 Korona vak'ası

Afrika kıtasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 302 artarak 338 bin 766'ya ulaştı.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vak'alara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, salgın sebebiyle Afrika'da ölenlerin sayısı ise 8 bin 889'a yükseldi.

Güney Afrika'da 2 bin 205, Cezayir'de 869, Sudan'da 548, Nijerya'da 542 ve Kamerun'da 313 kişi hayatını kaybetti.

İLK SIRADA GÜNEY AFRİKA VAR

Vak'a sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (111 bin 796), Mısır (59 bin 561), Nijerya (22 bin 20), Gana (15 bin 13), Kamerun (12 bin 592), Cezayir (12 bin 248) ve Fas (10 bin 97) şeklinde sıralandı.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da salgın sebebiyle can kaybı bilgisi kaydedilmedi.
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