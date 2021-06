Son 25 günde 15 polis intihar etti

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, son dönemde emniyet mensupları arasında intihar oranlarının artığına işaret ederek, "25 günde 15 polis intihar etti" dedi.







Halk TV’nin haberine göre Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, son dönemde emniyet mensupları arasında intiharın arttığına dikkat çekerek, ”25 günde 15 polis intihar etti” diye konuştu.





İntihar verilerinin daha önceki tarihlerde gizlenebildiğini ifade eden Sezer, ”Bilgi çağındayız. Her an her bilgiyi alabiliyoruz. Bu nedenle şu an gizlenemiyor” dedi.





Sezer, Emniyet-Sen’in ilk kurulduğunda, ilk görev olarak intiharların nedenini araştırmak olarak belirlediklerine de dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: ”Biz intihar verileriyle kimsenin duymadıklarını söylüyoruz. Şöyle bir durum var, ne yazık ki 2013 yılında 57 polisimiz intihar etti. 2018 ya da 2019’da bu sayı 53’e düştü” dedi.







6 AYDA 40 POLİS İNTİHAR ETTİ







Emniyet teşkilatının içinde, çalışma şartlarının yoğun ve düzensiz olmasının intiharlarda etken olduğunu vurgulayan Sezer, ”Bizim ülkemizde, polisseniz beden oldukça yoruluyor. Teknikle değil, fiziken çalışılıyor. Üç kişinin yapacağı işe 15 kişi gönderiliyor. Gereksiz işlere gönderiliyorlar. Normal bir devlet memuru, 160 saat çalışırken, polis memuru en az 240 saat çalışıyor, 400 saat çalışan polis memurları var” diye konuştu.





Öte yandan Sezer, 2021’in en fazla polis intiharının gerçekleştiği 2013 yılına, henüz yıl ortasında yaklaştığını belirterek, ”2021’nde 40 civarında polis intihar etti” dedi.





Sezer, polislerin, işyerinde intiharlarının arttığına da dikkat çekerek, son bir haftada yaşanan altı intihar olayının dördünün işyerinde gerçekleştiğini söyledi.





Sezer, intihar sayılarının artmasındaki temel nedeninin emniyet teşkilatının iyi yönetilmemesinden kaynaklandığını belirterek ”Hiçbir dönem iyi yönetilmedi, sadece bu dönemde değil” dedi.