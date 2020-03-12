Almanya'dan İtalya'ya hepsi çakıldı

Çin'de başlayan ve 128 ülkeye yayılan ölümcül Koronavirüs salgınına dair artan endişeler küresel piyasalarda çöküş e sebep oldu.





Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 13 Mart'tan itibaren 30 gün boyunca İngiltere vatandaşları hariç diğer Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına seyahat yasağı getirmesi Avrupa borsalarında düşüşü hızlandırdı.





Borsalar Haziran 216'dan beri en düşük seviyeye geriledi.







Stoxx Europe 600 endeksi bu sabah yüzde 4,9 düşerek, 2016 yılı haziran ayından beri en düşük seviyeye indi.





ALMAN BORSASI YÜZDE 5,3 DÜŞTÜ





İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 5'e yakın düşerken, Almanya'da DAX yüzde 5,3, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,5, İtalya'da FTSE MIB yüzde 2,6, İspanya'da IBEX 35 Endeksi yüzde 5,2 oranında geriledi.





Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde önceki gün yaptığı açıklamada bankanın gerekirse tüm araçları kullanacağını belirtmişti.





Lagarde hükümetlerin de Koronavirüs salgını nın ekonomiye olan etkilerini azaltmak için daha radikal kararlar alması gerektiğini vurgulamıştı.





ECB'nin bugün piyasaları destekleyecek yeni kararlar alması bekleniyor.