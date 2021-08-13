Samanyolu Haber /Sağlık / Son 3 yılda 61 milyon kişi sinir ilacı, 12.3 milyon kişi de antidepresan kullandı /13 Ağustos 2021 09:21

Son 3 yılda 61 milyon kişi sinir ilacı, 12.3 milyon kişi de antidepresan kullandı

Sağlık Bakanı Koca, son 3 yılda 61 milyon kişinin sinir sistemi ilacı, 12.3 milyon kişinin de antidepresan ilaç kullandığını açıkladı. CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, "Tencereler kaynamıyor, halkın sinirleri bozuluyor" yorumunu yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018'den 2020 yılı sonuna kadar geçen 3 yıllık dönemde 12 milyon 272 bin kişiye antidepresan ilaç, 60 milyon 911 bin kişiye de sinir sistemi ilacı reçete edildiğini belirtti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Koca, 2017 ile 2020 yılları arasında 15 milyon 405 bin kişinin psikiyatri kliniklerine başvurduğunu, sadece Kovid-19 salgınının ilk yılında bu yana kliniklere başvuran kişi sayısının 5 milyon 100 bini bulduğunu açıkladı.

'10 yıl içerisinde nüfusun yarısı antidepresan kullanıyor olacak'

Koca'dan gelen verileri değerlendiren Dr. Şahin, psikiyatri kliniklerine başvuru ve antidepresan kullanımında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldığını söyledi.

Şahin, tek adam rejiminin yarattığı ekonomik ve sosyal buhranın vatandaşı antidepresan ve sinir sistemi ilaçları kullanmaya mahkum ettiğini belirtirken, "Böyle giderse önümüzdeki 10 yıl içerisinde nüfusun yarısı antidepresan kullanıyor olacak. AKP depresif bir toplum yaratarak ülkemizin geleceğine dinamit döşedi" diye konuştu.
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